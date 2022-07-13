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Yangına 18 helikopter, 7 uçak müdahale ediyor Yangın yerleşim yerlerine sıçradı

İHA

Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda öğlen saatlerinde çıkan orman yangınına 18 helikopter ve 7 uçakla müdahale sürerken, bazı evlerin zarar gördüğü ve bölgede tahliyelerin devam ettiği öğrenildi.

Yangına 18 helikopter, 7 uçak müdahale ediyor Yangın yerleşim yerlerine sıçradı

Muğla’nın Datça ilçesinde ormanlık alanda öğlen saatlerinde çıkan orman yangınına 18 helikopter ve 7 uçakla müdahale sürerken, bazı evlerin zarar gördüğü ve bölgede tahliyelerin devam ettiği öğrenildi.
Yangın, Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarın da etkisi ile yangın etkisini arttırdı. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı. Yangına çok sayıda kara ve hava gücü sevk edilirken; alevlere 18 helikopter ve 7 uçak ile havadan, onlarca arazöz ve orman işçisi ise karadan müdahalede bulunuyor.

20 ev tahliye edildi
Yangın bölgesinden gelen son bilgilere göre bazı evler alevlerden zarar gördü. Yangının etkilediği yerleşim yerlerindeki 20 ev tahliye edilirken, dumandan etkilenen 4 orman işçisi ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi.

Üç sahil güvenlik botu bölgede
Yangın bölgesine müdahalede bulunan yangın söndürme uçaklarının denizden su alırken çevre güvenliğini sağlaması için üç sahil güvenlik botu bölgeye sevk edildiği, ayrıca bu botların muhtemel kıyıdan tahliyelerde vatandaşları alandan uzaklaştıracağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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