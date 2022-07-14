Datça'da orman yangını (8)

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DUMANDAN ETKİLENEN 2 İSÇİ VE AYAĞI BURKULAN BİR İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Datça'da çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, dumandan etkilenen 2 orman işçisi ve ayağı burkulan 1 orman işçisi hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre orman işçilerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)Fırat AKAY/DATÇA (Muğla), (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Fırat AKAY

2022-07-14 00:01:03



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