Datça'da orman yangını (9)

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ARI KOVANLARI VE HAYVANLAR BÖLGEDEN GÖTÜRÜLDÜ

Datça'da çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken, bölgede arıcılık yapan vatandaşlar, kovanları alevlerden uzak bölgeye götürdü. Bunun yanı sıra besicilik yapan köylülerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını güvenli bölgeye taşıdı. Fırat AKAY-Cavit AKGÜN/DATÇA(Muğla),(DHA)-DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Fırat AKAY Cavit AKGÜN

2022-07-14 01:21:14



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