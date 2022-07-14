Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Datça yangını hakkında açıklama yaptı Bakan Kirişçi: “500-600 hektar alan zarar gördü” “Gece görev yapan helikopterimizi Datça yangınında test ediyoruz” “İşimizi zorlaştıran, şiddeti ve yönü belli olmayan rüzgar” “2 bin 400 vatandaşımızı tahliye ettik”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Datça yangını hakkında açıklama yaptı Bakan Kirişçi: “500-600 hektar alan zarar gördü” “Gece görev yapan helikopterimizi Datça yangınında test ediyoruz” “İşimizi zorlaştıran, şiddeti ve yönü belli olmayan rüzgar” “2 bin 400 vatandaşımızı tahliye ettik”

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Datça yangını hakkında açıklama yaptı Bakan Kirişçi: “500-600 hektar alan zarar gördü” “Gece görev yapan helikopterimizi Datça yangınında test ediyoruz” “İşimizi zorlaştıran, şiddeti ve yönü belli olmayan rüzgar” “2 bin 400 vatandaşımızı tahliye ettik”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Muğla’nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve devam eden orman yangını hakkında açıklama yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, beraberinde Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Muğla Valisi Orhan Tavlı ve AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan ile birlikte 'Datça Afet Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
Bakan Kirişçi, gece saat 02.20 itibari ile yanan sahanın 500600 hektar olduğunu belirtirken, yangınının kontrol altına alınmasını güçleştiren rüzgarın yönü ve şiddeti olduğunu açıkladı. Bakan Kirişçi ayrıca, ilk defa Datça yangınında gece görüşlü helikopter denediklerini, yangının ilk belirlemelere göre yüksek gerilim hattından çıktığını açıkladı.
“500600 hektar alan zarar gördü”
“An itibari ile yaklaşık 20 derecelik bir hava sıcaklığı, yüzde 60 civarında bir rutubet, 31 km saat gibi de bir rüzgar hızı var. Yaklaşık 20 derecelik bir hava sıcaklığı, yüzde 60 civarında nem, rüzgarın saatteki hızı 31 kilometre. Yaklaşık 500600 hektar civarında bir alan zarar gördü. Bu alanın tespiti yangın kontrol altına alındıktan sonra daha net olarak ifade edilebilecektir. 2 bin 400 civarında vatandaşımız zarar görmemesi için bulundukları mahallerden tahliye edildiler”
“10 uçak, 17 helikopter görev alıyor”
“An itibari ile 10 uçağımız, 17 helikopterimiz yangının başından bu yana sürdürmektedir. 179 arazöz, 21 tane ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi oldukça yeterli denebilecek düzeyde alanın küçüklüğünü dikkat aldığımızda iş makinesi grubumuz var. Yoğun olarak kullandığımız bir adet İHA’mız devrededir”
“İlk defa gece görev yapan helikopter test ediyoruz”
“Daha önceki yangında sıklıkla dile getirilen, kimilerine göre gece görüş özelliği olan helikopter, ama bizim ifademiz ile gece görev yapabilen helikopterler şu anda devrededir. Biz de Bakanlık olarak Orman Genel Müdürlüğü olarak ilk defa test ediyor olacağız. Bunların performanslarını da gözlemleme, test etme imkanı bulacağız. Çünkü bakanlığımızın envanterinde bu helikopterler var ve bu şekilde kullanılıyor olacak”
“Nereden estiği belli olmayan bir rüzgar var”
“Şu anda bizim de sizin de hissettiğiniz gibi nereden geldiği estiği belli olmayan bir rüzgar söz konusu. Bu rüzgar lokasyon olarak da farklılık arz ediyor. Biraz da bizi rahatsız eden de odur. Bazı bölgeler var rüzgarın hızı çok düşük, bazı bölgeler var çok yüksek. İşimizi biraz zorlaştıran şiddeti ve yönü kestirilemeyen meteorolojinin verilerine ve paylaşımlarına göre de sahada farklılık arz eden öyle bir rüzgar etkisi var. Yangının elektrik trafosundan çıktığı yönünde tespitlerimiz var. Ama kesin bilgileri gün içerisinde paylaşacağız”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Datça'da orman yangını (12) - Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Datça'da orman yangını (12) - Ek Fotoğraflar
Datça'da orman yangını (12)
YEREL HABERLER Datça'da orman yangını (12)
Datça'da orman yangını (11)
YEREL HABERLER Datça'da orman yangını (11)
Gece görüşlü helikopterler göreve başladı Gecenin karanlığında yangına böyle müdahale ettiler
YEREL HABERLER Gece görüşlü helikopterler göreve başladı Gecenin ...
Datça'da orman yangını (10)
YEREL HABERLER Datça'da orman yangını (10)
Datça'da orman yangını (9)
YEREL HABERLER Datça'da orman yangını (9)
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yangın bölgesinde
YEREL HABERLER Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yangın bölgesinde
Fethiye’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Fethiye’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Datça'da orman yangını (8)
YEREL HABERLER Datça'da orman yangını (8)
Datça'da orman yangını (7)
YEREL HABERLER Datça'da orman yangını (7)
Datça'daki orman yangınında çalışmalar gece de devam ediyor
YEREL HABERLER Datça'daki orman yangınında çalışmalar gece de devam ...
Bakan Kirişci: “Gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerini ilk kez Datça yangınında deneyeceğiz”
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: “Gece görüşlü yangın söndürme ...
Datça'daki orman yangını havadan görüntülendi Dumanlar gökyüzünü kapladı
YEREL HABERLER Datça'daki orman yangını havadan ...
Datça'daki orman yangınında vatandaşlar güvenli bölgelere sevk ediliyor
YEREL HABERLER Datça'daki orman yangınında vatandaşlar güvenli ...
Bakan Kirişci, Datça'da yangın bölgesine geldi
YEREL HABERLER Bakan Kirişci, Datça'da yangın bölgesine geldi
Datça'da orman yangını - Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Datça'da orman yangını - Ek fotoğraflar
Datça'da orman yangını (6)
YEREL HABERLER Datça'da orman yangını (6)
Datça'da orman yangını (5)
YEREL HABERLER Datça'da orman yangını (5)
Yangından etkilenen belediye işçilerinin yardımına sahil güvenlik koştu
YEREL HABERLER Yangından etkilenen belediye işçilerinin yardımına ...
Yangına 18 helikopter, 7 uçak müdahale ediyor Yangın yerleşim yerlerine sıçradı
YEREL HABERLER Yangına 18 helikopter, 7 uçak müdahale ediyor Yangın ...
Datça'da orman yangını (4)
YEREL HABERLER Datça'da orman yangını (4)
Bakan Kirişci, yangın bölgesindeki çalışmaları inceleyecek
YEREL HABERLER Bakan Kirişci, yangın bölgesindeki çalışmaları ...
323 metre uzunluğundaki dev gemi, bir kez daha Bodrum’da
YEREL HABERLER 323 metre uzunluğundaki dev gemi, bir kez daha ...
Muğla'da otelde yakalanan 3 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da otelde yakalanan 3 uyuşturucu şüphelisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.