Datça'da günün ilk ışıkları ile birlikte orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı Alevlerle mücadele 19 saattir aralıksız sürüyor

Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınında alevlerle mücadele 19 saattir aralıksız devam ederken, günün ilk ışıkları ile birlikte havadan müdahale tekrar başladı.



Yangın, Mesudiye Mahallesi radar mevkiinde dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarın da etkisi ile yangın büyüdü. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.



Hava araçları yoğun şekilde çalışıyor

Yangın bölgesinden gelen son bilgilere göre alevler Kızılbük mevkii sırtlarında etkisini sürdürürken havanın aydınlanması ile birlikte havadan müdahale etkin bir şekilde yeniden başladı. 1 amfibik CL215 yangın söndürme uçağı, 1 antonov32 tanker uçağı ve 3 adet Air tracktor yangın söndürme uçağı olmak üzere 5 adet uçak ile 12 helikopter ilk grup hava araçları havalanarak bölgede sorti atıyor. Öte yandan bölgedeki rüzgarın etkisini yitirdiği ve bu durumun da alevlerin kontrol altına alınmasında yarar sağlayacağı belirtildi.

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