Datça'daki orman yangınında 2'nci gün (4)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınıyla ilgili bölgede basın toplantısı düzenleyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, alevlerin kontrol altına alındığını belirtip, söndürme çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.Fırat AKAYCavit AKGÜN/ DATÇA (Muğla), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Fırat AKAYCavit AKGÜN

2022-07-14 12:45:49



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