Datça’daki orman yangını kontrol altına alındı Yangın trafodan çıkmış

Muğla’nın Datça ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangının kontrol altına alındığı açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça Emecik Orman İşletme Şefliği’nde yapılan basın açıklamasında Datça’daki orman yangının kontrol altına alındığını, yangının trafodan kaynaklı olduğunu açıkladı.

Bakan Kirişci açıklamasında, “AFAD’ın koordinasyonunda Orman Genel Müdürlüğümüz ve diğer kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile bu çalışma ile yangın kontrol altına alınmıştır, soğutma çalışmaları başlamış ve sürdürülecektir. Yangında 300 hektar zarar görmüş, 400 hektar tarım alanı da zarar görmüştür. 450 hane ve 3520 vatandaşımız uygun yerlere nakledilmiştir. 4 ev ağır hasarlı, toplam 10 ev zarar görmüştür. Can kaybımız çok şükür olmamıştır. Diğer canlarımız için de hassasiyet gösterilmiştir. Bazı vatandaşlarımız yangından olumsuz etkilenmiştir. Yangından 22 kişi etkilenmiş, 13 kişi taburcu edilmiştir. Kocadağ bölgesinde 500 yaban keçisi kurtarılmıştır. Bunlar bizim en büyük tesellimizdir. Maddi kayıplar telafi edilebilir. 24 saat önce bu hadise başladığında sıcaklık, rutubet ve rüzgarın aşırı şiddeti bu çalışmaların zor geçmesine neden olmuştur. Alanın bulunduğu coğrafya zor bir yapıya sahiptir. Bu zorluklara rağmen 24 saat sürmeden kontrol altına alınmıştır. Bu çalışmada 1 adet İHA, 12 uçak, 29 helikopter görev aldı. Toplamda 48 adet hava aracı aktif olarak kullanıldı. Çalışmalara 194’ü arazöz olmak üzere 576 araç katılmıştır. 2 bin 170 personel bu çalışmalara katılmıştır. 136 gönüllü etkin olarak çalışmalara katılmıştır” dedi.



“Vatandaşların zararı karşılanacak”

Bakan Kirişci açıklamasının devamında, “Öncelikle vatandaşlarımızın zarar ve ziyanları bunların tespitleri ile ilgili çalışmalar tamamlandıktan sonra devletimiz her zaman olduğu gibi bu zararlar karşılanacaktır” diye konuştu.



“Gece görüşlü araçlarımız görevlerini gerçekleştirmiştir”

“Orman Genel Müdürlüğümüz tüm yönleri ile yeterli düzeydedir” diyerek sözlerine devam eden Bakan Kirişci, “Bir noktanın altını çiziyorum. Dün itibari ile gece görüş yapan araçlarımız görevlerini gerçekleştirmiştir. Bizim için asıl olan hava araçları orman savaşçılarının işini kolaylaştıran önemli araçlardır. Önemli olan ormanın içindeki çalışanlarımızdır. Gece bu arkadaşlara destek verilmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri ile bu oluşturulan envanterin tamamı yenilenmiştir. Bir önceki yıla göre bu yıl çok ciddi bir destek sağlanmıştır” açıklamasında bulundu.



“Yangın trafodan çıkmış”

Yangını 24 saatten kısa bir sürede kontrol altına almaktan mutlu olduklarını açıklayan Bakan Kirişci, “Trafodan kaynaklı böyle bir yangını 24 saatten daha kısa bir sürede kontrol altına alarak, artık tehlike arz edemez hale getirmiş olmaktan dolayı gerçekten hepimiz çok mutluyuz. Bizim için en mutlu an. Bu mutlu anı bize yaşatan savaşçıları, o cengaverleri, TOMA'nın kullanıcısını, iş makinelerimizin operatörlerini ve tüm sahada çalışan kardeşlerimizi buradan tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

