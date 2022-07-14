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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma ekipleri Datça'daki orman yangını için topyekün seferber oldu

İHA

Jandarma ekipleri Datça'daki orman yangını için topyekün seferber oldu

Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, jandarma ekipleri de yangın süresince 3 bin 520 vatandaşın tahliye edilmesini sağladı.
Muğla’nın Datça ilçesinde elektrik trafosundan kaynaklı çıktığı tespit edilen orman yangınında toplamda 300 hektar alan zarar görürken, ekipler yangının söndürülmesi için seferber oldu. 4 evin yandığı, 13 evin ise zarar gördüğü yangında, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine riskli bölgeler de tahliye edilirken, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için Jandarma Komutanlığı ekipleri de topyekün seferber oldu. Hayıtbükü, Mezitli ve Mesudiye Mahallelerinde bulunan 450 hanenin tahliye edilmesi için harekete geçen jandarma ekipleri, bu süreçte toplam 3 bin 520 vatandaşın ve 38 büyükbaş ile 45 küçükbaş hayvanın tahliye edilmesini sağladı.
Yangının söndürülme çalışmalarına da önemli katkı sağlayan jandarma ekipleri, alevlerin kontrol altına alınması için yapılan çalışmalara toplamda 3 TOMA, 16 Asayiş Timi, 17 Trafik Timi ile 374 personel, 64 araç, 2 Komando Bölüğü ve 4 helikopter ile destek verdi.

“Tedbirler en üst seviyede alınmaktadır”
Konu ile ilgili Muğla İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Muğla ili Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi, Hava Radar mevkiinde 13 Temmuz 2022 günü saat 12.25 sıralarında elektrik trafosundaki arızadan kaynaklı orman yangını meydana gelmiştir. Orman yangınına Muğla İl Jandarma Komutanlığı’ndan 1 TOMA, 16 Asayiş Timi, 13 Trafik Timi ile 283 personel ve 53 araç, ayrıca takviye olarak Aydın İl Jandarma Komutanlığı’ndan 1 Komando Bölüğü, 2 Trafik Timi, 1 TOMA ile birlikte 39 personel 6 araç, Denizli İl Jandarma Komutanlığı’ndan 1 Komando Bölüğü, 2 Trafik Timi, 1 TOMA ile birlikte 36 personel, 5 araç, Aydın Filo Komutanlığı’ndan 3 helikopter, 12 personel ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 1 helikopter ile 4 personel görevlendirilmiştir. Yangının büyümesi sebebiyle tedbir amaçlı Hayıtbükü, Mezitli ve Mesudiye Mahallesi’ndeki 450 hanede yaşayan 3 bin 520 vatandaşımız (çoğunluğu tatilci olmak üzere) ve 38 büyükbaş, 45 küçükbaş hayvan tahliye edilmiştir. Yangın esnasında 4 ev yanmış, 13 evde hasar görmüş herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yangın bölgesinde halkımızın can ve mal güvenliği için tedbirler en üst seviyede alınmaya devam edilmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir” ifadelerine yer verildi.

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