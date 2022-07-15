Muğla'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anıldı

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikler çerçevesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi ardından şehitlik ziyaret gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri hatıra ormanında fidan dikim ve şehitlik ziyaretine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumhur Çoban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kurum müdürleri ile STK temsilcileri Katıldı.

Etkinlikte, fidanlar toprakla buluşturulurken, diğer yandan da daha önceden dikilen fidanlar sulandı. Şehir Yeni Mezarlığındaki Şehitlik ziyareti yapılarak şehitler için dua okundu.

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