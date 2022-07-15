Tekel bayi sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü



Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, işlettiği Tekel bayisinde kavga ettiği kişiler tarafından kalbinden bıçaklanan Erhan Okur (42) öldü, kayınbiraderi Mustafa Geremeli (38) ise karnından yaralandı.

Olay, İskele Mahallesi Liman mevkisindeki tekel bayide saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Erhan Okur, kayınbiraderi Mustafa Geremeli ile işlettiği Tekel bayisinde otururken içeri 3 kişi girdi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Okur, kalbine isabet eden bıçak darbesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi, Mustafa Geremeli ise karnından yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Geremeli, buradan da Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Geremeli'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına alırken, soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet Çil

2022-07-15 12:35:45



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