Narkotikten uyuşturucu operasyonu Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde, D.U. isimli şahsın ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği ve satmaya çalıştığı yönünde bilgiler elde etti. Bodrum'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda şahsın ikameti tespit edilerek ikamete operasyon düzenlendi. İkamette yapılan adli aramada, 150 gr kokain maddesi ve kokain maddesini çoğaltmakta kullanıldığı değerlendirilen bir miktar ağrı kesici hap ele geçirildi. İkamette bulunan M.E.Y., M.U., M.U ve D.U. isimli dört şüpheli şahıs, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Adli makamların karşısına çıkarılan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, M.U. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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