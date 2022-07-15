Datça’da açık denizde motor arızası yapan bottaki 5 kişi kurtarıldı

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Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında içinde 5 Türk vatandaşının bulunduğu lastik botun motoru arızalanınca Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gece saatlerinde lastik botun motoru arızalanan Türk vatandaşları Muğla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak lastik botlarının arıza yaptığını ve açık denizde sürüklendiklerini belirterek yardım talebinde bulundu.

Bölgede konuşlu Türk Sahil Güvenlik ekipleri yardım çağrısı sonrası bölgeye kurtarma botu sevk etti. İçeresinde 5 kişinin bulunduğu ve 4 metre boyundaki lastik bot üzerindeki 5 Türk vatandaşı kurtarılarak Datça limanına getirildi.

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