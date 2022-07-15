Tekel bayi sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekel bayi sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü (2)

DHA

Tekel bayi sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü (2)


OLAYIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Muğla'nın Datça ilçesinde, işlettiği Tekel bayisinde kavga ettiği kişiler tarafından kalbinden bıçaklanan Erhan Okur'un (42) hayatını kaybettiği, kayınbiraderi Mustafa Geremeli'nin (38) ise karnından yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Tekel bayinin önünde durup, otomobilden inen H.T. (20), S.A. (31), T.H.T.'nin (21) alışveriş için girdikleri bayiden çıkarken, kapının önünde Okur ile yaşadıkları tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi ve bıçaklanan Okur'un yere yığıldığı anlar yer aldı.
SESLERİ DUYUP GELEN KAYINBİRADERİNİ DE BIÇAKLAMIŞLAR
Tekel bayinin yakınındaki Okur'un kayınbiraderi Mustafa Geremeli'nin ise kavga seslerini duyması üzerine olay yerine geldiği öğrenildi. Okur'u yerde kanlar içerisinde gören ve 3 şüpheli ile karşılaşan Geremeli'nin de bu sırada karnından bıçaklandığı belirtildi. Tedavisi için Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Geremeli'nin Muğla Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
ŞÜPHELİLER OLAYDAN 8 DAKİKA SONRA YAKALANDI
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Tekel bayisine geldikleri otomobille olay yerinden kaçan ve Datça'ya tatil için geldikleri öğrenilen şüphelileri yakalamak için MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, kaçmaya çalışan H.T., S.A. ve T.H.T.'yi olaydan 8 dakika sonra ilçe çıkışındaki bir akaryakıt istasyonunda yakaladı. Güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler Okur'u bıçaklayarak öldüren şüphelinin H.T. olduğunu belirledi. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor. (DHA)Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL
2022-07-15 16:34:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tatil bitti, dönüş çilesi başladı Bayramda nüfusun 1 milyonu bulduğu Bodrum'a 250 bin araç girdi, 10 bin ton çöp toplandı
YEREL HABERLER Tatil bitti, dönüş çilesi başladı Bayramda nüfusun 1 ...
Dalaman’da çöp evde yangın
YEREL HABERLER Dalaman’da çöp evde yangın
TAB Başkanı Ziya Şahin Orman Bakan Kirişçi ile görüştü Türkiye Arıcılar Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin, Datça yangın bölgesinde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile görüştü.
YEREL HABERLER TAB Başkanı Ziya Şahin Orman Bakan Kirişçi ile ...
Marmaris’te araç yangını
YEREL HABERLER Marmaris’te araç yangını
Datça’da açık denizde motor arızası yapan bottaki 5 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Datça’da açık denizde motor arızası yapan bottaki 5 ...
Marmaris ve Datça’da 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Marmaris ve Datça’da 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
Masa Tenisi sporcularından Başkan Gürün’e ziyaret Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi takımı sporcuları Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü ziyaret etti.
YEREL HABERLER Masa Tenisi sporcularından Başkan Gürün’e ...
Bodrum Mumcular Mahalle yolu asfaltlandı Muğla Belediyesi, Bodrum Mumcular Mahallesi Dörttepe Mevkii’nde yaklaşık 11 kilometre uzunluğunda asfalt çalışmasını tamamladı.
YEREL HABERLER Bodrum Mumcular Mahalle yolu asfaltlandı Muğla ...
Odada her şey yandı, ‘Besmele’ yazısı yanmadı Datça'da çıkan orman yangınında ormanlık alana yakın dubleks evin üst katı, araba ve içindeki eşyalar tamamen yanarken, sülüs hatla yazılan ‘Besmele’ yazısı yanmadı
YEREL HABERLER Odada her şey yandı, ‘Besmele’ yazısı ...
Tekel bayi sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü/ Ek Fotoğraf
YEREL HABERLER Tekel bayi sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü/ ...
Narkotikten uyuşturucu operasyonu Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı
YEREL HABERLER Narkotikten uyuşturucu operasyonu Gözaltına alınan 4 ...
Tekel bayi sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Tekel bayi sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
Türkiye’nin en fazla paylaşılan fotoğrafları arasında yer alıyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin en fazla paylaşılan fotoğrafları arasında ...
Datça yangınının çıktığı trafoda inceleme
YEREL HABERLER Datça yangınının çıktığı trafoda inceleme
Muğla'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Muğla'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anıldı
Marmaris'teki otelde 15 Temmuz'daki çatışmanın izleri duruyor
YEREL HABERLER Marmaris'teki otelde 15 Temmuz'daki çatışmanın izleri ...
Ak Parti Muğla Milletvekili Gökcan’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Ak Parti Muğla Milletvekili Gökcan’dan 15 Temmuz ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonu ile moral bulan orman işçileri: “Cumhurbaşkanımız gücümüze güç kattı”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonu ile moral bulan ...
Datça’da ölümlü kavga İlçenin sevilen esnafı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Datça’da ölümlü kavga İlçenin sevilen esnafı hayatını ...
Bodrum Kalesi’nde şok ölüm Kendisini kale surlarından aşağı attı
YEREL HABERLER Bodrum Kalesi’nde şok ölüm Kendisini kale surlarından ...
TRT’nin ilk spikeri Aytaç Kardüz Bodrum’da vefat etti
YEREL HABERLER TRT’nin ilk spikeri Aytaç Kardüz Bodrum’da vefat etti
Datça'daki orman yangınında 2'nci gün; kontrol altına alındı (8)
YEREL HABERLER Datça'daki orman yangınında 2'nci gün; kontrol altına ...
Datça'daki orman yangınında 2'nci gün; kontrol altına alındı (7)
YEREL HABERLER Datça'daki orman yangınında 2'nci gün; kontrol altına ...
Yangın bölgesindeki vatandaşlar, UMKE ekiplerince muayene ediliyor
YEREL HABERLER Yangın bölgesindeki vatandaşlar, UMKE ekiplerince ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.