Köyceğiz’de şehitler anılarak, dualar edildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde tören düzenlendi.
Köyceğiz Toparlar Mahallesi Şehit Mezarlığı’nda düzenlenen törenle şehitler anılarak, dualar edildi. Törende Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz ve İmamHatipler Kuranı Kerim tilavetinde bulundu. Törene Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, protokol üyeleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Akabinde heyet şehit ailelerini ziyaret etti. Cuma namazı öncesi tüm şehitler, rahmeti rahmana kavuşan gaziler ve geçmişler için Köyceğiz Müftülüğü personellerinin okumuş oldukları 156 Hatmi Şerifin duası Köyceğiz Merkez Hacıbey Camiinde yapıldı.
Camide son olarak, Mevlidi Şerif okunarak şehitler anıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.