Bodrum’da korku dolu dakikalar 50 metrelik direğin tepesine çıkıp atlamak istedi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ailevi sorunlar yaşayan bir kişi baz istasyonunun tepesine çıktı. Uzun süre vatandaşı ikna ederek aşağıya indirmeye çalışan ekiplerin çabası 2 saatin sonunda sonuç verdi. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İlçede yaşamını sürdüren Barış B. isimli vatandaş, eşi ile sorun yaşadığını ifade ederek intihar etmek için 50 metre yüksekliğindeki baz istasyona çıktı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Ekipler, yavaş yavaş istasyonunun tepesine çıkan vatandaşı aşağı inmesi için ikna etmeye çalıştı.

Eşi megafonla ikna etmeye çalıştı

Barış B. ekiplere "Eşim buraya gelsin" dedi. Bunun üzerine Ekipler şahsın eşi Songül B.’yi olay yerine getirdi. Eşi, polis aracının megafonuyla ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Şahıs istasyonunun tepesinden aşağı inmedi.

Korku dolu anlar yaşandı

Çok sayıda vatandaş, olan biteni merakla izledi. İtfaiye ekipleri, baz istasyonunun dibindeki ağacı kesip orada hava yastığı açtı. Daha sonra itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla biraz daha aşağı inen şahsın yanına ulaşmaya çalıştı. Bir itfaiye eri, Barış B.'nin bulunduğu yere çıkıp aşağı indirmeye çalıştı. Zaman zaman merdivenin dışına çıkan Barış B., korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü

Direk üzerinden aşağıya inip tekrar yukarıya çıkan şahsı ikna etmek için büyük çaba harcayan ekipler sonunda şahsı ikna ederek güvenli bir şekilde aşağıya indirdi. Şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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