Deniz kaplumbağası yuva sayısında iklim krizi etkisi Caretta caretta iribaş deniz kaplumbağalarının üreme alanı Muğla’nın Ortaca ilçesi Dalyan İztuzu kumsalında yuva sayısı geçen yıla oranla düşüş yaşandı

Muğla’nın dünyaca ünlü İztuzu kumsalına caretta caretta deniz kaplumbağaları tarafından geçen yıl 700’ün üzerinde yuva ile rekor kırılırken, bu yıl yuva sayısında düşüş yaşandı.

Muğla bölgesinde Fethiye Çalış Plajı, Orataca İztuzu sahili ve Orataca Sarıgerme plajına yumurta bırakan deniz kaplumbağalarının yuva sıyışındaki düşüşte ilkbahar aylarının geçen yıllara oranla daha soğuk geçmesinin neden olduğu açıklandı.

Türkiye’nin tek Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından İztuzu sahiline caretta caretta deniz kaplumbağaları tarafından bırakılan yumurta yuvaları günün 24 saati izlenirken, yuvalardan ilk yavru çıkışları da başladı.

Nesli yok olma ve koruma altındaki türler arasında yer alan deniz kaplumbağalarının üreme alanı İztuzu sahili günübirlik tatilcilerin akınına uğrarken, yuvaların bulunduğu alanlar kafeslerle belirlenerek koruma altına alınıyor. Sahilde deniz kaplumbağalarının kafeslerinin bulunduğu böğle şerit ile kapatılarak bu alana şemsiye ve şezlong konulması yasaklandı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri ve gönüllüler tarafından gündüz ve gece saatlerinde kafesler sık sık kontrol edilirken, DEKAMER Proje Asistanı Biyolog Fatih Polat, bu yıl ilkbahar mevsiminin geçen yıllara oranla soğuk geçtiğini belirterek, yuva sayısında azalma olduğunu belirtti.

Biyolog Fatih Polat, “Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü bünyesinde yürüttüğümüz kumsal koruma ve izleme çalışmalarına bu yıl da devam ediyoruz. İztuzu kumsalına bu yıl ilkbaharın beklenenden serin ve uzun geçmesinden dolayı ilk yuvalama biraz gecikmeli başladı. İlk yavru çıkışının da gecikmeli çıkacağını da öngörüyorduk. Deniz kaplumbağaları her yıl yuvalama yapmadıkları için yıllar içinde çeşitli dalgalanmaları mümkündür. Her yıl aynı sayıda ve düzenli bir artış grafiği beklenemez. Ancak küresel iklim değişikliği ve küresel ısınmaya bağlı olarak son iki yılda pik yapan yuva sayısında bu yıl da bir miktar düşüş gözlendi. An itibari ile 300’ün üzerinde yuvamız var. Ancak geçen yıl 730 kadar yuvamız olduğunu düşünürsek bu rakamı tekrar etmesi ve yakalaması beklenemez. Mevcut şartlarda yuva sayımız belki bu ay sonuna kadar bir miktar daha artacağını öngörüyoruz. Ancak geçmiş iki yılın yüksek rakamların yakalanması söz konusu değil. Temmuz ayına geldiğimiz için yavruların çıkış dönemi de başladı. Bu yıl ilk yavru çıkış olayı da gerçekleşti. Ekiplerimiz gece boyunca gruplar halinde kumsaldaki koruma ve izleme çalışmaları çerçevesinde rutin yürüyüşlerini gerçekleştirip yuvalarda gerekli tedbirleri alıp yavruların güvenli bir şekilde denize ulaşmalarını sağlıyorlar” dedi.

DEKAMER Proje asistanı Biyolog Melis Yılmaz ise Muğla bölgesinde Fethiye Çalış, Ortaca Sarıgerme ve Ortaca Dalyan İztuzu kumsallarına caretta caretta deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığını belirterek, “Şu an Muğla’da DEKAMER kontrolünde olan Sarıgerme, Fethiye ve Dalyan İztuzu kumsallarında yavru çıkışlarımız başladı. Eylül ayının sonuna kadar bu süreç devam edecek. Aynı zamanda burada hastanemizde 8 tane de yaralı deniz kaplumbağası mevcut. Bu deniz kaplumbağalarını da tedavi ettikten sonra güvenli ve sağlıklı bir şekilde bırakılacaklar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.