Fethiye’de paraşüt kazası: 2 yaralı

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde 1700 metre yükseklikten uçuş gerçekleştiren yamaç paraşütü pilotu ve yolcusu kayalık alana sert iniş yaparak yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Babadağ’ın 1700 metrelik pistinden yamaç paraşütü pilotu Kerem A. ile yolcusu Ömer Faruk Y. uçuş gerçekleştirdi. Uçuşun ardından inişe geçen ikili, iniş alanından yaklaşık 200 metre uzaklıktaki kayalık alana sert iniş yaparak yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye, 112 motorize ekibi ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Sedyeye alınan ikili yaklaşık 200 metre taşınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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