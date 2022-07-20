Fethiye’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.



Muharrem K.’nin kullandığı 48 F 8784 plakalı otomobil, Fethiye – Muğla Karayolu Göcek Kavşağı’nda, Yeşil O. idaresindeki 34 BKE 156 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile B.S ve C.G yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım çağrısı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.