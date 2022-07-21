Fethiyespor'da transfer sürüyor

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FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig'de kadrosunu takviye harekatını sürdüren Fethiyespor, Afyonspor'dan stoper Taha Can Velioğlu ile sözleşme imzaladı. Kariyerinde Bursaspor, Bucaspor, Denizlispor, Eyüpspor´da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu geçen sezon 30 maçta 2 gol attı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-07-21 10:57:21



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