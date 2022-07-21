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Hastasının darbetmediği ortaya çıkan doktor, FETÖ soruşturmasında açığa alındı

DHA

Hastasının darbetmediği ortaya çıkan doktor, FETÖ soruşturmasında açığa alındı


Cavit AKGÜN (MUĞLA), (DHA)MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın (32) saldırısına uğradığını iddia ederek şikayetçi olan, fakat ortaya çıkan görüntülerle darbedilmediği belirlenen Dr. Tahir Tarımer'in (26), Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla Muğla Valiliği tarafından 2 ay açığa alınmasına karar verildi.
Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Ali Aladağlı, 14 Mart'ta, saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aladağlı, kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı. Olaya hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Dr. Tarımer, tartışmada Aladağlı tarafından darbedildiğini ileri sürdü. Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını öne süren Tarımer, darp raporu alıp Aladağlı'dan şikayetçi oldu. Aynı şekilde darp raporu alan Ali Aladağlı, daha sonra apandisit teşhisi konularak ameliyat edildi.
'SİNİRLENEREK İTİP, BOĞAZIMI SIKTI' İDDİASI
Doktor Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını şöyle anlattı:
"Hasta, apandisit şüphesiyle Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından gidip, çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı."
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen Uzman Çavuş Ali Aladağlı, sağlık çalışanlarının, "Sen şiddette bulundun, darp ettin, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz" sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen Aladağlı, ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.
'İFTİRAYA UĞRADIM' DEYİP, ŞİKAYETÇİ OLDU
Gözaltına alınan Uzman Çavuş Ali Aladağlı, polis merkezinde yeniden rahatsızlandı. İfadesi alınamayan Aladağlı, apandisit operasyonu olduğu bölgede şiddetli ağrı şikayetiyle polis ekiplerince Menteşe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından tekrar taburcu edilen Aladağlı, yeniden Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü. İfadesinde Aladağlı, burada asıl mağdurun kendisi olduğunu belirtip, "Sağlık çalışanına hakaret etmedim, fiziki müdahalede bulunmadım. Kamuoyunda haksız bir şekilde linç edildim ve iftiraya uğradım. Bu nedenle doktordan şikayetçiyim" dedi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aladağlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, tedbiren açığa alınan Aladağlı hakkında idari soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırıya uğradığını ileri süren Dr. Tarımer'in, evrakını masadaki görevlilerden alıp ayrılmak isteyen Uzman Çavuş Aladağlı'nın peşinden gidip ittiği, bu sırada da kayıp düşmesi yer aldı. Görüntülerin ardından hastane yönetimi Dr. Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı.
UZMAN ÇAVUŞ GÖREVİNE İADE EDİLDİ
Görüntülerin ortaya çıkmasıyla Uzman Çavuş Aladağlı, Dr. Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tedbiren açığa alınan Aladağlı ise görevine iade edildi.
İDARİ SORUŞTURMA
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinin, olayla ilgili idari soruşturması tamamlandı. Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında hastanedeki güvenlik kamerası görüntüleri izlendi, alkışlı protesto gösterisine katılanlar belirlendi. İlk olarak protesto gösterisine doktorların da arasında yer aldığı 25 kişinin katıldığı belirlendi. Genişletilen soruşturma kapsamında sayı 85'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen 1 müfettiş, protesto gösterisine katılanların ifadelerini almaya başladı.
FETÖ SORUŞTURMASINDA AÇIĞA ALINDI
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen olayla ilgili soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'e üye olduğu ileri sürülen Dr. Tahir Tarımer'in, Muğla Valiliği tarafından Tarımer'in 2 ay açığa alınmasına karar verildi. Dr. Tarımer ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)
 
FOTOĞRAF DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-07-21 11:07:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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