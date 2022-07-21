Köyceğiz Kaymakamı Maslak, yangın ekiplerini ziyaret etti

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Kaymakamı Mustafa Maslak yangınla mücadele ilk müdahale ekiplerini ziyaret etti.



Geçtiğimiz günlerde Muğla Valiliği tarafından orman yangını riski uyarıları yapılmıştı. Uyarılarda Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi, yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiç bir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması, orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması, görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletilmesi konularında daha duyarlı olunması gerektiği belirtilmişti.



Orman yangını riskinin arttığı bu günlerde Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Orman İşletme Müdürü Adem Acar ve Sultaniye Mahallesi Muhtarı Rahim Yıldırım ile birlikte Sultaniye Yangınla Mücadele İlk Müdahale Ekiplerini ziyaret etti. Çalışmalar ve faaliyetler hakkında değerlendirme yapılarak incelemelerde bulunuldu. Ayrıca Kaymakam Mustafa Maslak ve İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten tarafından ilçede orman yangınlarına karşı devriye ve kontrol görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığının Ekincik Mahallesi’nde bulunan kontrol noktası ziyaret edildi.

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