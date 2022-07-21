Başkan Oktay, Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Oktay, Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi

İHA

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'ıncı yıldönümü dolayısıyla düzenlenen yemekte Marmaris'te yaşayan Kıbrıs gazileri ile bir araya gelen Başkan Oktay, Kıbrıs gazilerinin anılarını dinledi.

Başkan Oktay, Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48’ıncı yıldönümü dolayısıyla düzenlenen yemekte Marmaris’te yaşayan Kıbrıs gazileri ile bir araya gelen Başkan Oktay, Kıbrıs gazilerinin anılarını dinledi.
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48’inci yıldönümü dolayısıyla Marmaris Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği tarafından bir yemek düzenlendi. Marmaris'te yaşayan gazilerin ağırlandığı yemeğe Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı.
Yemekte Kıbrıs Harekatıyla ilgili anılarını paylaşan gaziler, bir arada olmanın keyfini yaşadı. Burada bir konuşma yapan Dernek Başkanı Azmi Özkan, “Amacımız hatıralarımızı tazelemek ve bir arada olmaktı. Yemeğimize katılarak bizleri onurlandıran Belediye Başkanımız Mehmet Oktay'a teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.
48 yıl önce Kuzey Kıbrıs’ı özgürlüğüne kavuşturan Mehmetçikleri her zaman minnet ve saygıyla andıklarını belirten Başkan Oktay ise “Yavru vatan Kıbrıs’ın bağımsızlığı için canlarını ortaya koyan sizlerle bir arada olmak, sizlerin anılarını dinlemek bizim için büyük bir gurur kaynağı. Sizlerin nezdinde tüm askerlerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum. Şehit olan Mehmetçiklerimize ve aramızdan ayrılan askerlerimize Allah’tan rahmet sizlere uzun ömürler diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrumspor'da Musa Caner tamam
YEREL HABERLER Bodrumspor'da Musa Caner tamam
MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Çiçek’in performansına, Bronz ödül Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA)’nın devlet ve vakıf toplam 199 Üniversite’de öğrenciler tarafından yapılan araştırma sonucuna göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Hüseyin Çiçek ‘Bronz Ödülü’ sahibi oldu.
YEREL HABERLER MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Çiçek’in performansına, Bronz ...
Köyceğiz Kaymakamı Maslak, yangın ekiplerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Köyceğiz Kaymakamı Maslak, yangın ekiplerini ziyaret ...
Hastasının darbetmediği ortaya çıkan doktor, FETÖ soruşturmasında açığa alındı
YEREL HABERLER Hastasının darbetmediği ortaya çıkan doktor, FETÖ ...
Fethiyespor'da transfer sürüyor
YEREL HABERLER Fethiyespor'da transfer sürüyor
360 kilometre mesafeden gelip ayaklarının tozu ile evi yanmaktan kurtardılar
YEREL HABERLER 360 kilometre mesafeden gelip ayaklarının tozu ile ...
Çöpleri konteynere değil, yere döktü; belediye ekipleri kendisine temizletti
YEREL HABERLER Çöpleri konteynere değil, yere döktü; belediye ...
Bodrum’da 2 milyonluk emlak vurgunu
YEREL HABERLER Bodrum’da 2 milyonluk emlak vurgunu
'Pinokyo Sitesi'ndeki evleri ilana koyup, 2 milyon TL'lik vurgun yaptılar
YEREL HABERLER 'Pinokyo Sitesi'ndeki evleri ilana koyup, 2 milyon ...
Marmaris’te Emniyet TOMA’larından yangın önlemi
YEREL HABERLER Marmaris’te Emniyet TOMA’larından yangın önlemi
Yaralı domuz Milas'ta tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı domuz Milas'ta tedavi altına alındı
Köyceğiz Belediyesi bekçilik sınavına hazırlık kursu düzenledi
YEREL HABERLER Köyceğiz Belediyesi bekçilik sınavına hazırlık kursu ...
Önce attı, kameraya yakalanınca geri topladı Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı
YEREL HABERLER Önce attı, kameraya yakalanınca geri topladı Şahıs ...
Kıbrıs Barış Harekatı, Bodrum’da törenle kutlandı
YEREL HABERLER Kıbrıs Barış Harekatı, Bodrum’da törenle kutlandı
Aşıklar Yolu'ndaki okaliptüs ağaçları yanmaktan kurtarıldı
YEREL HABERLER Aşıklar Yolu'ndaki okaliptüs ağaçları yanmaktan ...
Görev şehidi Orman Muhafaza Memuru son yolcuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Görev şehidi Orman Muhafaza Memuru son yolcuğuna ...
Babadağ’dan yamaç paraşütüyle uçuşlar arttı
YEREL HABERLER Babadağ’dan yamaç paraşütüyle uçuşlar arttı
Saklıkent Kanyonu'nu bayram tatilinde 55 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Saklıkent Kanyonu'nu bayram tatilinde 55 bin kişi ...
Datça’da Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48.yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Datça’da Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48.yıl dönümü ...
Tartıştığı eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini bıçaklayan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini ...
Köyceğiz Ekincik’te jandarma asayiş noktası açıldı
YEREL HABERLER Köyceğiz Ekincik’te jandarma asayiş noktası açıldı
Menteşe Akçaova’da 20 yıllık imar sorunu çözüldü Menteşe Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında yapılan işbirliği ile Akçaova Mahallesindeki imar uygulaması tamamlanarak hak sahiplerine tapuları verildi.
YEREL HABERLER Menteşe Akçaova’da 20 yıllık imar sorunu ...
‘Arıtma Suyu ile Tropik Sera’ projesi Büyükşehir’e ödül getirdi Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Yeni Şehirler Fikir ve Proje yarışmasında ‘Arıtma Suyu ile Tropik Sera’ projesi Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ödül getirdi.
YEREL HABERLER ‘Arıtma Suyu ile Tropik Sera’ projesi Büyükşehir’e ...
MSKÜ öğrenci memnuniyet araştırmasında 8’inci
YEREL HABERLER MSKÜ öğrenci memnuniyet araştırmasında 8’inci

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.