Son günlerde ülkemizin Trakya Bölgesi ve civarında ayçiçeği ve mısır tarlalarında görülen çayır tırtılı zararlısı, ayçiçeği yetiştiriciliği yapılan yerlerde tedirginliğe yol açarken, Muğla'daki çalışmalarda çayır tırtılına rastlanmadı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak yaptığı açıklamada, ilimizde 3 bin 300 da alanda yetiştirilen ayçiçeği için yapılan survey çalışmaları sonucu, arazi incelemesinde tırtıl zararına rastlanmadığını belirtti. Saylak; “ İlçelerimizde teknik personellerimizce başta mısır ve sebze ekili tarlalarda ve özellikle yabancı ot mücadelesi yapılmayan, tarla sınırları ve konukçu yabancı sirken otu bulunan tarla ve açık alanlarda survey çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

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