‘Neşeli Orman’ Menteşe’de çocukları eğlendirdi Menteşe Belediye Tiyatrosu tarafından yaz oyunları çerçevesinde sahnelenen “Neşeli Orman” adlı müzikli çocuk tiyatrosu, Menteşe Evleri Kent Parkta çocuklarla buluştu.

Neşeli Orman isimli müzikli çocuk tiyatrosunu aileleri ile birlikte ilgiyle izleyen her yaştan çocuklar; oyun sırasında çalan şarkılar ile de bol bol dans ederek eğlendiler.

Tiyatroyu vatandaşlar ile birlikte izleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Belediye Tiyatromuz tarafından yaz oyunları çerçevesinde hazırlanan Neşeli Orman isimli tiyatromuzu farklı mahallelerimizde sahneleyerek çocuklarımızla buluşturuyoruz. Yaz tatiline başlayan çocuklarımızın tiyatro ile tanışması, tiyatro sanatını öğrenmeleri ve eğlenceli vakit geçirmeleri için bu projemizi hayata geçirdik. Ailelerin ve çocuklarımızın oyunlarımıza yoğun ilgisi, burada eğlenceli vakit geçirmeleri bizleri çok mutlu ediyor. Yaz dönemi boyunca oyunlarımıza devam ederek çocuklarımızın tiyatro ile buluşmalarını sağlayacağız” diye konuştu.

Neşeli Orman tiyatrosu gösterimi boyunca izleyicilere Menteşe Belediyesi ikram aracı ile meyve suyu ve kek ikram edilirken, oyun sonrasında çocuklar oyun karakterleri olan turbo, uzun kulak, pati ve inek ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.

‘Neşeli Orman’ adlı müzikli çocuk tiyatrosu; 3 Ağustos Çarşamba Bayır Cumhuriyet Meydanı’nda, 16 Ağustos Salı Kışla Parkı’nda, 31 Ağustos Çarşamba Akçaova pazar yerinde, 7 Eylül Çarşamba 20.30’da Nâzım Hikmet Parkı’nda çocuklarla buluşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.