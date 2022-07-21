Menteşe’de ot yangını

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MuğlaDenizli karayolu Karabağlar mevkiinde tarlada çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Karayolu kenarında bulunan tarladaki otlar yanmaya başladı. Bölgede devriye görevi yürüten polis ekipleri 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Menteşe İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tarladaki ot yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmasının yapıldığı tarlada yangının cam kırığından çıktığı tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.