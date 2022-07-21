Fethiye'de 10 Ocak'ta kaybolan kişi için yeniden arama çalışması başlatıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 10 Ocak'ta kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 37 yaşındaki Yasin Yurduseven için tekrar arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Faralya Mahallesi'nde arkadaşlarıyla yürüyüşe çıkan, Rasim Yurduseven bir süre sonra arkadaşlarından ayrıldı. O andan itibaren bir daha kendisinden haber alınamayan Yurduseven'in yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine ekipler geniş çaplı arama çalışması başlatmış ancak Yurduseven'in izine rastlanamamıştı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Yurduseven'in bulunması için yeniden başlatılan arama çalışmasına AFAD, JAK, AKUT ile jandarma ekipleri katıldı.

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