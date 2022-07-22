Bodrum'da denizde yaban domuzu görüntülendi



Kadir ÖZEN/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan yaban domuzu sürüsü yerleşim yerine indi. Bir yaban domuzu ise denizde yüzerken görüntülendi.

Bodrum'da aç kalınca yaşadıkları orman ve dağlık alandan ilçe merkezine inen yaban domuzu sürülerine yenisi eklendi. 1´i yetişkin, 7 yaban domuzu Güllük Mahallesi'ne indi. Mahalleli, domuzlara ekmek vererek besledi. Karınlarını doyuran domuzlar, dana sonra ormana girdi.

Bir yaban domuzu ise Balıkçılar Barınağı'nda denizde görüntülendi. O anlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi. Denizde bir süre yüzen yetişkin yaban domuzu daha sonra gözden kayboldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Kadir ÖZEN

2022-07-22 10:08:20



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