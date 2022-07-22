Umut Akyürek’ten “Gidiyorum” yorumu

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Türk sanat müziğinin güçlü sesi Umut Akyürek, uzun bir aranın ardından suskunluğunu bozarken, yeni single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sanatçı Umut Akyürek, uzun bir aranın ardından suskunluğunu bozarken, yeni single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve bestesi Sezen Aksu’ya ait olan “Gidiyorum” isimli şarkı, geçtiğimiz gün müzik platformlarında yerini aldı. Azka Müzik etiketiyle yayınlanan şarkının düzenlemesini Suat Sakarya, klip yönetmenliğini ise Onur Kök gerçekleştirdi.

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