NATA Holding’den İstanbul, Bodrum ve Milas’ta 3 dev proje

Ankara merkezli NATA Holding, başkent dışındaki üç yeni inşaat projesi için start verdi.

NATA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Tanık, İstanbul, Bodrum ve Milas’taki yatırımlarının söz konusu bölgelere büyük değer katacağını söyledi.

Tanık, öncelikle İstanbulBahçelievler’de dev bir yatırıma imza atacaklarını açıklayarak, “Ankara’nın en kıymetli lokasyonlarındaki projelerimizin yapımı sürerken, başkent dışındaki yatırımlarımıza da başladık. İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde çok kıymetli bir proje üzerinde çalışıyoruz. Daha çok yurtdışında konut yapmış Türk asıllı önemli bir firma olan Rams Global’le birlikte çalışıyoruz. İstanbul’a değer katacak bir proje olacak, içinde konutlar ve ticari alanlar yer alacak” dedi.

“Uluslararası firmalarla iş birliği yapacağız”

Bodrum ve Milas’taki projelerinin yapımına da çok yakında başlayacaklarını ifade eden Tanık, uluslararası firmalarla iş birliği yapacaklarını belirtti. Tanık, “Bodrum Yalıkavak’ta bir villa projesi hayata geçireceğiz. Oradaki arazimiz üzerine 70 villa inşa edeceğiz. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. MilasKıyıkışlacık’ta da ciddi bir yatırıma imza atacağız. Her iki projemiz için de uluslararası firmalarla görüşüyoruz” diye konuştu.

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