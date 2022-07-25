En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yunanistan hükümetinin sürekli inkar ettiği geri itme olaylarına bir yenisi daha eklenirken, Deniz Kuvvetleri’ne ait bir Türk İHA’sı, Yunan Sahil Güvenliğinin Marmaris açıklarına geri ittiği ve içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botu anbean kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya sayfasından yayınlanan görüntülerde, Yunanistan Sahil Güvenlik Botu tarafından içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, 24 Temmuz 2022 tarihinde Rodos Adası yönünden getirilerek BozburunMarmaris güneyinde Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile tespit edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.