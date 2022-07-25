Başkan Oktay, turizm sezonunu değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Oktay, turizm sezonunu değerlendirdi

İHA

Başkan Oktay, turizm sezonunu değerlendirdi

Muğla’nın Marmaris ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Oktay 2022 turizm sezonunu değerlendirdi, müzik kısıtlamaları ve son dönemlerin hala tartışma konu olan Kızılbük mevkiinde inşaatı devam eden otel ile ilgili konuştu.

2022 turizm sezonu hakkında konuşan Başkan Oktay, “Beklentilerimiz oldukça yüksekti. Malum bu Rusya Ukrayna savaşından kaynaklı maalesef ki beklediğimiz gibi gelişmedi. Ama yine de çok çok kötü durumda olduğunu söyleyemeyiz. Şöyle ki geçtiğimiz yıl bizim ana pazar İngiltere’deki uçak operasyonlarının kapalı olmasından dolayı geçen yıl daha kötüydü. Geçen yıla kıyasladığımızda bu sene daha da iyi durumdayız. Özellikle bayram döneminde de doluluk oranları oldukça yukarılara doğru çıktı. Şu anda da aynı seyirde devam ediyor. Sezonun geri kalanından da umutluyuz” diyerek Ukrayna ve Rusya harici alternatif pazar araştırmaları ve görüşmeleri içinde olduğunu belirtti.

‘Müzik saatleri pandemi öncesine getirilmeli’
Başkan Mehmet Oktay müzik saatlerindeki kısıtlamalar ile ilgili “Şimdi bakıldığında müzik saatleriyle ilgili şunu değerlendirmek gerekiyor. Mayıs ayında yanlış hatırlamıyorsam Turizm Bakanı'nın turizm bölgelerinde pandemi öncesi kurallara dönüşe dair bir açıklaması oldu. Biz de Turizm Bakanı'yla aynı düşüncedeyiz. Baktığımızda eğlence merkezi dediğiniz de Marmaris'te Barlar Sokağı olarak addedilir. Ama saat 01.00'de açıklanan genelgeden kaynaklı müziğin son bulmasından dolayı elbette ki misafirlerimiz rahatsızlıkları dile geliyor. Bununla birlikte farklı bölgelerde de yer yer talepler geliyor. Oradaki tüm esnaf arkadaşlarla sürekli görüşüyoruz. 2009 yılından beri Uzunyalı başta olmak üzere her yerdeki müzik uygulama saati saat zaten 24.00 idi. Dolayısıyla orada bir değişiklik söz konusu değil. Bununla beraber özelikle sezon başında işyeri kapanış saatleriyle ilgili esnaf arkadaşlarımızın talepleri oldu. Biz de encümen üyelerimizle birlikte bu kararı revize ettik. Onların talepleri doğrultusunda bir miktar daha iş yeri kapanış saatlerini uzattık. Ama dediğim gibi eğlence merkezi, Barlar Sokağı'dır ve saat 01.00’da orada müziğin sonlanması sektöre olumsuz anlamda maalesef ki etki ediyor. Turizm Bakanı'yla aynı düşünceye sahibiz. Pandemi öncesi kurallara, koşullara geri dönmemiz turizm sektörü için oldukça olumlu olacaktır” şeklinde konuştu.

‘Tartışmalı otel inşaatının dinamitle patlatma iznini biz vermedik’
Birçok çevre örgütü ve siyasi partinin gündeminde olan Marmaris İçmeler Mahallesi Kızılbük mevkiinde inşaatı devam eden otel ile ilgili de soruya Mehmet Oktay; “Şimdi bununla ilgili tüm detaylarıyla defalarca açıklamalar yaptık. Burada dinamitle ilgili kısımda geçtiğimiz aylar içerisinde böyle bir durum söz konusu olmuş ve kesinlikle ve kesinlikle belediyenin bir izni söz konusu dahi değil. Başka bir kurumumuzdan izin alarak böyle bir çalışma yapmışlar. Dolayısıyla yani burada belediyeye bu şekilde bir isnat hiçbir şekilde haklılık payı söz konusu değil. Bununla beraber biz de tüm yasal anlamdaki sürecin takipçisiyiz. Hiç kimseye bir ayrımcılık yapmadan konu takipteyiz” diye cevapladı.

Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Muğla Marmaris ilçe sınırları içerisinde bulunan Hisarönü, Turgut, Orhaniye mahalleleri ve çevresi, 'Doğal Sit Alanının Koruma Statüsü' kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi. Bu konu ile ilgili konuşan Başkan Oktay kararı olumlu bulduğunu belirterek, “Neticede kentimizin korunmaya ihtiyacı var. Çünkü 2 yıldır gerçekten büyük acılar yaşadık ve orada herhangi bir şekilde bir yapılaşma olmayacak olması bizler adına memnuniyet verici. Ama orada şöyle bir eksikliği de dile getirmek istiyorum. Açıklanan genelgede Karacasöğüt, Turgut ve Hisarönü, Orhaniye köyleri var. Baktığımızda Osmaniye ve Bayır da oldukça yangından etkilenen yerlerimiz. Dolayısıyla buraların da Osmaniye ve Bayır'ın da bu genelgeye eklenmesi çok daha faydalı olacaktır diye dile getirmek istiyorum” şeklinde konuştu.

‘Kış mevsiminde oluşabilecek risklere biz hazırlıklıyız ama sadece biz yetmeyiz’
Yangınlardan sonra kış mevsiminde yaşanan sel felaketleri ile de mücadele eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay önümüzdeki kış için “Biz zaten genel olarak her türlü şeyde önlem almaya özen gösteriyoruz. Tek başına Marmaris Belediyesi'nin elinde olmayan unsurlar da söz konusu. İçmeler için daha hazırlıklı olduğumuzu söyleyebilirim. Ancak Değirmenyanı bölgesinde çok ivedi olarak alınması gereken önlemler var. Zaten normal zamanlarda da yer yer taşkınlar yaşanırdı. Orada su taşkınlığı yaşanırdı. Şimdi en son ki yangından sonra oranın riski çok daha artmış durumda. Dolayısıyla desteği ve MUSKI· ye ciddi sorumluluk düşüyor” diyerek olabilecek olumsuzluklara karşı planlarını yaptıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji’den Muğla’ya orman yangını uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji’den Muğla’ya orman yangını uyarısı
Minibüsteki yangın, sazlığa sıçradı
YEREL HABERLER Minibüsteki yangın, sazlığa sıçradı
Başkan Oktay gazetecileri ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Oktay gazetecileri ağırladı
Köyceğizli çocuklar unutulmaz bir hafta sonu yaşadı
YEREL HABERLER Köyceğizli çocuklar unutulmaz bir hafta sonu yaşadı
Kullanılmayan araçta başlayan yangın Sazlık alana sıçradı
YEREL HABERLER Kullanılmayan araçta başlayan yangın Sazlık alana ...
Gösteri merkezinde yunus ölümüne tepki
YEREL HABERLER Gösteri merkezinde yunus ölümüne tepki
Yunan Sahil Güvenliği İHA’ya yakalandı
YEREL HABERLER Yunan Sahil Güvenliği İHA’ya yakalandı
Hokeyde Muğla karması şampiyon
YEREL HABERLER Hokeyde Muğla karması şampiyon
Antik kentte unutulmaya yüz tutmuş meslekler yaşatılacak Yatağan Stratonikeia antik kentinin girişindeki köy meydanında bulunan cami, hamam ve bazı dükkanların restorasyon işleri tamamlanırken, dükkanlarda unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin tekrar canlandırılması amaçlanıyor.
YEREL HABERLER Antik kentte unutulmaya yüz tutmuş meslekler ...
Bodrum’da 83 milyon TL’lik altyapı yatırımı devam ediyor
YEREL HABERLER Bodrum’da 83 milyon TL’lik altyapı yatırımı devam ...
Büyükşehir mezbahalarında 31,6 milyon kilo kırmızı et üretildi Muğla Büyükşehir Belediyesi mezbaha tesislerinde 2014 yılından bu yana 31 Milyon 630 Bin kilogram kırmızı et üretildi.
YEREL HABERLER Büyükşehir mezbahalarında 31,6 milyon kilo kırmızı et ...
Muğla’da evinin önünde ölü bulundu
YEREL HABERLER Muğla’da evinin önünde ölü bulundu
Muğla Kız Hokey Takımı Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Muğla Kız Hokey Takımı Türkiye şampiyonu oldu
Yayla Karaçulha, yörük şenliğiyle coştu
YEREL HABERLER Yayla Karaçulha, yörük şenliğiyle coştu
Muğla'daki tarihi yapıda kazı çalışması yapılacak
YEREL HABERLER Muğla'daki tarihi yapıda kazı çalışması yapılacak
NATA Holding’den İstanbul, Bodrum ve Milas’ta 3 dev proje
YEREL HABERLER NATA Holding’den İstanbul, Bodrum ve Milas’ta 3 dev ...
Muğla’da çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Muğla’da çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı
Uyuşturucu Ticaretine 5 Tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu Ticaretine 5 Tutuklama
Muğla'da orman yangını (2)
YEREL HABERLER Muğla'da orman yangını (2)
Milas’ta 4 hektarlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Milas’ta 4 hektarlık alan zarar gördü
Milas’taki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Milas’taki orman yangını kontrol altına alındı
Datça'da çıkan yangında 1 dönüm otluk küle döndü
YEREL HABERLER Datça'da çıkan yangında 1 dönüm otluk küle döndü
Muğla'da orman yangını
YEREL HABERLER Muğla'da orman yangını
Milas'ta yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor
YEREL HABERLER Milas'ta yangına havadan ve karadan müdahale devam ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.