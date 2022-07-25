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Bodrum’da 30 metre boyundaki lüks yat açık denizde motor arızası yapınca Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Kalesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 30 metre boyundaki lüks yat yardım talebinde bulundu. KIYEM6 hızlı tahliye botu tarafından yedeklenen lük yat Bodrum Kalesi demir bölgesine emniyetle demirletildi.

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