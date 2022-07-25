3 günde 138 göçmen kurtarıldı

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Muğla’nın Marmaris, Fethiye ve Datça ilçelerinde 22 Temmuz24Temmuz tarihleri arasında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen toplam 138 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen Fethiye ilçesi açıklarında can salı içerisindeki 17, Marmaris açıklarında üç ayrı kurtarma olayında 64, Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

22 Temmuz’da Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunmaları üzerine lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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