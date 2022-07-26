Evden 550 bin liralık ziynet eşyası çalan 5 şüpheli, yakalandı



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, bir evden 550 bin liralık ziynet eşyası çalan 3'ü kadın 5 kişi yakalandı. 'Osmaniye Grubu' olarak adlandıran çetenin lideri Emine D.'nin (50) 50 suç kaydının bulunduğu belirtildi.

Menteşe ilçesinde A.E.T. (49), 22 Temmuz'da Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne gidip, saat 17.30 sıralarında oğluyla evlerine döndüklerinde odasındaki komodinin hafif aralık olduğunu gördüğünü, kontrol ettiği takılarının çalındığı fark ettiğini belirtip şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'nin güvenlik kamerası ve saha çalışmalarıyla, şüphelilerin olay günü 33 AET 252 plaka otomobille Aydın'ın Nazilli ilçesinden gelip hırsızlık yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin Nazilli'den gelirken kullandıkları otomobili Muğla'nın Yatağan ilçesinde bırakıp Menteşe'ye taksiyle ulaştıkları, hırsızlığın ardından aynı şekilde Nazilli'ye döndükleri tespit edildi.

Muğla'dan Aydın'a giden polis ekipleri, 24 Temmuz'da, kendilerini 'Osmaniye Grubu' olarak adlandıran çetenin lideri 50 suç kaydı bulunan Emine D. ile birlikte Gökçe U., Yeter U., Emrah Y. ve Özgür U.'yu saklandıkları evlerinde gözaltına aldı. Muğla'ya getirilen 5 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 550 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının bir kısmının bulunduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-07-26 14:40:06



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