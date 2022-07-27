Fethiyespor'a orta saha takviyesi

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FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig'e dönen Fethiyespor, dış transferde Tarsus İdman Yurdu'ndan orta saha oyuncusu Sinan Kalaycı'yı renklerine bağladı. Geçen sezon ilk yarıda Serik Belediyespor'da 2, ikinci yarıda Tarsus'ta 13 maça çıkan 33 yaşındtaki tecrübeli futbolcu kariyerinde daha önce Ofspor, Arsinspor, Kastamonuspor, Gölcükspor, Hacettepe ve Keçiörengücü'nde de görev yaptı. Fethiyespor, yeni sezon öncesi antrenmanlarını teknik direktör Mesut Toros yönetiminde tesislerinde sürdürüyor.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-07-27 11:37:02



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