Dev gemi, yedinci kez Bodrum’a geldi Gemide 1712 yolcu, 1011 mürettebat bulunuyor

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen en büyük yolcu gemisi olma özelliği taşıyan Costa Venezia, 7’nci kez ilçeye geldi.



Bodrum’a gelen en büyük yolcu gemisi olma özelliği taşıyan Costa Venezia isimli dev kruvaziyer, sabah saatlerinde Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirledi. İzmir Limanı’ndan gelen 323 metre uzunluğunda, 37 metre genişliğinde, 135 bin ton ağırlığındaki İtalya bayraklı 5 bin 260 yolcu kapasiteli gemide İtalyan, İspanyol, Alman ve Fransız olmak üzere toplam 1712 yolcu, 1011 mürettebat bulunuyor.



13 restoran, 7 bar, 4 havuz ve jakuzi, aqua park ile bir macera parkı, tiyatro salonu, disko, casino, internet cafe, 4D Sinema, mağazalar, kütüphane, çocuk kulübü, terapi havuzu, Türk hamamı, sauna, rahatlama dinlenme bölümleri, spor salonu, masaj odaları ve solaryum bulunan gemi, 5 yıldızlı bir otel imkanı sunuyor.



Dev kruvaziyer, akşam saatlerinde Yunanistan’ın Pire Limanı’na hareket edecek.

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