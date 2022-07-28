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Bodrumspor'da Seçkin gitti

DHA

Bodrumspor'da Seçkin gitti


BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor, deneyimli orta saha oyuncusu Seçkin Getbay'la yollarını ayırdığını duyurdu. Geçen sezonun devre arasında kadroya dahil olan 33 yaşındaki oyuncu için yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Seçkin Getbay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulanmaktayız. Seçkin'e bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Seçkin, Menemenspor'la prensip anlaşmasına vardı. Öte yandan dış transfer çalışmalarını da sürdüren Bodrumspor'un Amed Sportif'ten kanat oyuncusu Muhlis İstemi ile ilgilendiği ifade edildi. DHA-Spor Türkiye-Muğla
2022-07-28 11:07:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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