Bodrumspor'da Seçkin gitti



BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor, deneyimli orta saha oyuncusu Seçkin Getbay'la yollarını ayırdığını duyurdu. Geçen sezonun devre arasında kadroya dahil olan 33 yaşındaki oyuncu için yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Seçkin Getbay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulanmaktayız. Seçkin'e bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Seçkin, Menemenspor'la prensip anlaşmasına vardı. Öte yandan dış transfer çalışmalarını da sürdüren Bodrumspor'un Amed Sportif'ten kanat oyuncusu Muhlis İstemi ile ilgilendiği ifade edildi. DHA-Spor Türkiye-Muğla

2022-07-28 11:07:12



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