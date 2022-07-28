Muğla'da 2 minibüste 70 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde polis ekiplerince durdurulan 2 minibüste Afganistan uyruklu 70 kaçak göçmen yakalandı, 4 Türk organizatör gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 34 CNS 471 plakalı otomobilin, 34 FMK 662 ve 34 FEM 348 plakalı minibüslere öncülük yaparak, İstanbul'dan Fethiye'ye hareket ettiği istihbaratına ulaştı. Tedbir alan ekipler, FethiyeSeydikemer kara yolunda durdurulan 2 minibüs içerisinde 11'i kadın ve 32'si çocuk toplam 70 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, otomobildeki organizatörler A.Ü., İ.G., Ş.K. ile V.Ö. yakalanıp, gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2022-07-28 12:34:54



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