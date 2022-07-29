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Muğla büyük orman yangınının 1’inci yılı Toprak yeşil örtüsüne kavuşuyor Yanan sahaların yüzde 90’ında yeşillendirme çalışması tamamlandı Muğla’da geçen yıl 29 Temmuz’da başlayan ve 12 Ağustos’ta sona eren 7 ilçede 60 bin hektar alanın yandığı yangınların birinci yılında toprak tekrar yeşil filizlerle kendini yeniliyor

İHA

Muğla büyük orman yangınının 1’inci yılı Toprak yeşil örtüsüne kavuşuyor Yanan sahaların yüzde 90’ında yeşillendirme çalışması tamamlandı Muğla’da geçen yıl 29 Temmuz’da başlayan ve 12 Ağustos’ta sona eren 7 ilçede 60 bin hektar alanın yandığı yangınların birinci yılında toprak tekrar yeşil filizlerle kendini yeniliyor

Türkiye’de yakın tarihin belki de en büyük orman yangınlarının yaşandığı 2021 yılında önce Antalya, ardından Muğla’da peş peşe çıkan orman yangınlarının üzerinden bir yıl geçti. Muğla’da 29 Temmuz’da Marmaris’te başlayan, ardından Bodrum, Milas, Köyceğiz, Kavaklıdere, Yatağan ve Menteşe ilçelerinde etkili olan orman ve tarım alanı yangınlarında toplam 60 bin hektar alan zarar gördü.
29 Temmuz 2021 Perşembe günü öğle saatlerinde Marmaris Siteler mevkiinde başlayan orman yangınının çok hızlı şekilde ilerleyip ilçe merkezini tehdit eder hale gelmesi daha sonraki süreçte yaşanacak felaketlerin habercisi gibiydi. Aynı gün Marmaris yangını devam ederken Bodrum Güvercinlik ve hemen ardından Köyceğiz yangınlarının peş peşe çıkması hem kara, hem hava güçlerinin bölünmesine neden oldu. Yangınlar büyük alanlara yayıldı. Devam eden günlerde Milas Beyciler ve Muğla Kavaklıdere bölgesinde başlayan orman yangınları da çok büyük boyutlara ulaştı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 29 Temmuz 2021 tarihinde Marmaris yangınıyla başlayan ve 12 Ağustos 2021 tarihinde Köyceğiz yangınının kontrol altına alınmasıyla geçen 15 günlük sürede 75 adet yangın meydana geldi.
Bu yangınların 4’ü çok büyük boyutlara ulaştı. Öyle günler oldu ki Muğla’da ekipler aynı anda 8 büyük orman yangınıyla mücadele etti. Orman teşkilatı başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların adeta bir seferberlik ruhuyla verdikleri büyük mücadeleler sonunda yangınlar söndürüldü.
Muğla’da son olarak Köyceğiz yangınının 12 Ağustos’ta kontrol altına alınmasıyla büyük yangınlar süreci sonlandırıldı. Yaklaşık 60 bin hektarlık alanda etkili olan bu yangınlarda 52 bin 20 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangınların hemen ardından yanan alanların tekrar yeşertilmesi için çalışmalara başlandı.

Muğla’da yeşillendirme çalışmaları yüzde 90 tamamlandı
Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde büyük yangınların ardında yanan alanların ağaçlandırılması sürecinin ilk aşaması olarak yanan ağaçlar sahalardan büyük oranda temizlendi. İlk etapta yanan alanların yanan ağaçlardan temizlenme çalışması yapıldı. Çetin geçen kış şartları yüksek rakımlı bölgelerde çalışmaları olumsuz etkiledi. Bu çalışmalar Temmuz 2022 itibariyle yüzde 90 oranında tamamlandı.
Yanan ağaçların sahalardan alınmasının ardından ağaçlandırma ve silvikültürel (orman yetiştirme) çalışmaların yapıldığı aşamaya geçildi. Bu anlamda yanan 52 bin 20 hektar alanın; 29 bin 786 hektarlık bölümünde doğal gençleştirme yöntemi uygulandı. Yani yanan ağaçların kozalaklarından düşen tohumlardan oluşan çimlenme yöntemi. 2 bin 948 hektarlık bölümünde suni gençleştirme yöntemi uygulandı. (Arazi hazırlığı yapılarak tohum serpme yöntemi.) 4 bin 542 hektarlık bölümünde rehabilitasyon çalışması yapıldı. (Arazi toprak sürme yapılmadan tohum serpme yöntemi.) 2 bin 258 hektarlık bölümünde fidan dikimi yöntemiyle ağaçlandırma çalışması yapıldı. 12 bin 486 hektarlık kısmında aşırı kayalık ve eğimli arazi yapısı nedeniyle ağaçlandırma ve silvikültürel bir çalışma yapılamadı. Buralara yine de tohum takviyesi yapıldı.

Yaklaşık 20 bin kişi ağaçlandırma sürecinde çalıştı
Muğla bölgesinde geçtiğimiz yıl yaşanan büyük yangınların hemen ardından yanan alanların tekrar yeşertilmesi için çalışmalar başladı. Yanan alanlar hızlı bir şekilde temizlendi ve ağaçlandırmaya hazır hale getirildi. Birçok noktada ilk fidanları 11 Kasım’daki Milli Ağaçlandırma Seferberliği etkinliğinde toprakla buluştu. Kıyı kesimlerde kış ve bahar ayları boyunca çalışmalar devam etti. Yanan ağaçların alandan temizlenmesi ve sonrasındaki ağaçlandırma çalışmaları süresince Muğla Orman Bölge Müdürlüğü personeli dahil kesim işlerinde çalışan işçilerle birlikte yaklaşık 20 bin insan bu alanlarda çalıştı.

Orman şehitleri unutulmadı
Marmaris’te geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarında hayatını kaydeden orman şehitleri unutulmadı. Orman yangınlarıyla mücadelede hayatını kaybeden orman personeli yangın söndürme işçisi Görkem Hasdemir ve gönüllü vatandaş Şahin Akdemir için Marmaris İçmeler’de Hatıra Ormanı oluşturuldu. Orman şehitleri anısına oluşturulan hatıra ormanına ilk fidanlar 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde dikildi.

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