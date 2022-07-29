Marmaris'te yerleşim yeri yakınında orman yangını (4)

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ELETRİK TELLERİ ÜZERİNE DÜŞEN AĞAÇ DALI YANGINA NEDEN OLMUŞ

Marmaris Belediye Başkan Vekili Hasan Yaylalı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu'na bağlı uygulama otelinin arkasındaki bir ağacın dalının kırılarak ellerinin üzerine düşmesi sonucu çıktığını belirlendiğini söyledi.

ALEVLER 3 OTOMOBİLE ZARAR VERDİ

Öte yandan, orman yangınında 2'si Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu bahçesinde, 1'i de yol kenarındaki 3 otomobil, alevlerin sıçraması sonucu hasar gördü. (DHA)Tuğba GÜRSES/ MARMARİS (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Tuğba GÜRSES

2022-07-29 19:22:09



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