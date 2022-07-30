Bodrumspor transferde Drazic'le anlaştı

Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor, Sırp futbolcu Dekan Drazic'i kadrosuna dahil etti. Yeşil-beyazlı ekip sezonun 3'üncü yabancı transferini gerçekleştirip 26 yaşındaki Sırbıstanli sol kanat oyuncusu Drazic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. OFK Belgrad'ta profesyonel futbol hayatına başlayan deneyimli oyuncu İspanya La Liga'ya transfer olup Celta Vigo ve Valladolid formaları giydi. Son olarak Ali Brastislava'dan kiralık olarak Honved'e giden Drazic sezon sonunda takımı ile sözleşmesi bitince Bodrumspor'a transfer oldu.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)
2022-07-30 10:44:29
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.