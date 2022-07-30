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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Murda: “Hadise ile beraber yeni projelere imza atacağız”

İHA

Murda: “Hadise ile beraber yeni projelere imza atacağız”

TürkHollandalı rapçi Murda ismi ile tanınan gerçek ismiyle Önder Doğan, Bodrum’da hayranlarına unutulmaz bir konser yaşattı. Konser sonrası açıklama yapan Murda, “Hadise ile beraber daha projeler gelecek. Hadise benim çok iyi bir dostum” dedi.
Yaz turizmiyle hız kazanan Bodrum gecelerinde ünlü mekanlarda ünlü isimler sahne almaya devam ediyor. Önceki gece Rapçi Murda, Gümbet Barlar Sokağı'nda sahne aldı. Murda'yı izlemek için binlerce kişi izdiham oluşturdu. Pasha'da sahne alan Murda için, binlerce hayranı saatler önceden mekanı doldurdu. Yaklaşık 2 saat sahne alan sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen parçalarını seslendiren Murda'ya hayranları da eşlik etti.

Hadise ile beraber yeni projeler gelecek
Konser sonrası açıklama yapan Murda, “Hadise ile beraber daha projeler gelecek. Hadise benim çok iyi bir dostum. Yakın zamanda yeni bir albüm geliyor. Albümün tepkileriyle peş peşe farklı şeylerde gelecek. Enerjiler tutuşursa farklı sanatçılar ile tanışırım ve beraber iş yapabilirim. Bazı insanların şarkılarına rap dahil etmesi normal çünkü en büyüğüyüz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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