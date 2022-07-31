Yatla kaçmaya çalışan uyuşturucu şüphelileri: Gaz kolu takılı kaldı, duramadık (2)

HEPSİ TUTUKLANDI
Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Fırat AKAY
2022-07-31 00:35:19
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