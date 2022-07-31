Eşya yüklü kamyonetin kasasındaki yatakta tehlikeli yolculuk

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Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde 3 kişinin kamyonetin taşıdığı eşya üzerindeki yatağa uzanıp, seyahat etmesi çevredekiler tarafından kaydedildi.

Seydikemer-Antalya kara yolunda ev eşyası taşıyan bir kamyonet yolda seyahat eden diğer sürücülerin dikkatini çekti. Yükün üzerindeki yatağa uzanıp, yolculuk yapan 3 kişi, endişe yarattı. Kamyonetin kasasındaki yatağa uzanan kişiler diğer sürücülerin uyarılarını dikkate almadan yolculuklarını sürdürdü. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Seydikemer Cavit AKGÜN

2022-07-31 16:46:23



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