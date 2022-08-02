28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir, tahliye oldu (2)

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BODRUM'DAKİ EVİNE GELDİ

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davasında, müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Çevik Bir hakkında; sağlık sorunları nedeniyle infazına ara verilmesine karar verildi. Kararın ardından Çevik Bir cezaevinden tahliye edildi. Tahliyenin ardından Çevik Bir, ailesiyle birlikte Bodrum Yalıkavak'taki yaşadığı eve geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Çevik Bir, "Buralar çok değişmiş" dedi.

Yürümekte güçlük çektiği görülen Çevik Bir, ailesiyle birlikte eve girmeden gazetecilere el salladı. (DHA)Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Muğla Fırat AKAY

2022-08-02 00:56:07



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