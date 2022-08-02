Meslek lisesi öğrencileri projeleri ile TEKNOFEST finallerinde boy gösterecek

Muğla'daki meslek lisesi öğrencileri kendi geliştirdikleri projeler ile TEKNOFEST 2022 finalinde derece elde etmeye çalışacak.



Bu yıl 5’incisi düzenlenen, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2022 finalleri tüm hızıyla sürüyor. Roketten İnsansız Deniz Aracı (İDA) sistemlerine, Yapay Zekadan Akıllı Araç Teknolojilerine kadar 40 farklı kategoride düzenlenen TEKNOFEST 2022’de özgün projeleriyle yarışan Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi, Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi, Kavaklıdere Sadık Göçen Anadolu Lisesi ve Marmaris Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi öğrencileri finallere adlarını yazdırmayı başardı.



Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından birçok kuruluşun paydaşlığında düzenlenen, Türkiye’nin millî teknolojilerini geliştirmeyi, bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen yarışmalarda, Muğla’nın bilime sevdalı gençleri finallere adlarını yazdırmaya devam ediyor.



Kavaklıdere Akya takımının “İnsansız Deniz Aracı” (İDA) finallerde

Kavaklıdere Sadık Göçen Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından kurulan Kavaklıdere Akya Takımı TEKNOFEST 2022 Turizm Teknolojileri Yarışması’nda finallere katılmaya hak kazandı. Akya Takımı öğrencileri tasarladıkları “İnsansız Deniz Aracı (İDA)” ile 1214 Ağustos'ta Rize’de yapılacak finallerde yarışacak.



Kavaklıdere Roket Takımı finallere kalmayı başardı

Teknofest yarışmalarına bu yıl ilk defa katılacak olan Kavaklıdere Roket Takımı tüm rapor aşamalarını başarıyla tamamlayarak 45 Ağustos tarihlerinde Aksaray'da yapılacak finallerde, atışlarını gerçekleştirmeye hak kazandı.



Bodrum BİLSEM 3 proje ile TEKNOFEST finallerinde

Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi 3 proje ile finallere kalmayı başardı. “Engelsiz Yaşam Teknolojileri” kategorisinde; İBOT Takımının “Görme Engelli Bastonu Görür mü” projesi ve Tekno Doktorlar Takımının “Akıllı Engelli Sandalyesi” Projesi, Trabzon’da 57 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan TEKNOFEST yarışmaları finallerine davet edildi. Fishing Rod Takımının “Akıllı Balık Oltası” Projesi de 1214 Ağustos tarihlerinde Rize’de düzenlenecek “İnsanlık Yararına Teknoloji” kategorisinde yarışacak.



Fethiye BİLSEM Akıllı Ulaşım Kategorisinde Finalde

Teknofest 2022 Teknoloji Yarışları’nda “Akıllı Ulaşım ve Engelsiz Yaşam” kategorisinde yarı final değerlendirme aşamasını geçen Fethiye Bilsem Göksu Takımı, 57 Ağustos’ta Trabzon’da düzenlenecek olan Türkiye finallerinde Muğla’yı temsil edecek.



Marmaris Martılar Takımı öğrencileri ise orman yangınlarını önlemek için kolları sıvadı

Marmaris Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi öğrencileri Martılar Teknoloji Takımı, “Orman Yangınlarını Tespiti ve Yapay Zekayla Erken Uyarı Sistemi Projesi” ile 1214 Ağustos tarihlerinde Rize’de yapılacak olan “İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması” kategorisinde, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.



Milli teknoloji hamlesi TEKNOFEST heyecanını Muğla’da tüm okullara yayma gayretinde olduklarını ifade eden İl Müdürü Emre Çay, "Bu yıl TEKNOFEST yarışmalarına 356 takımımız başvuru yaparken finale kalan takımlarımızın sayısı da katlanarak arttı. Geleceğin milli teknolojilerini bugünden tasarlayan, bilime sevdalı gençlerimiz özgün projeleriyle TEKNOFEST’te ilimizi temsil ediyorlar. İlk ve ortaokullardan başlayarak meslek liselerimizde, bilim sanat merkezlerimizde, Anadolu liselerimizde, imam hatip liselerimizde ve fen liselerimizde, öğrencilerimiz tasarladıkları projelerini bu platformda geliştirme ve sergileme fırsatını yakalıyorlar. Akranlarıyla aralarında teknoloji ve bilgi paylaşımı sağlıyorlar. Türkiye’de milli teknolojinin geleceği bu gençlerimizin ellerinde şekilleniyor. Ben tüm öğrencilerimize, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için mücadele ettikleri TEKNOFEST finallerinde başarılar diliyor, hepsini yürekten kutluyorum” dedi.

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