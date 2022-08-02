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443 noktada bandrolsüz gübre denetimi Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2022 yılının ilk 6 ayında 443 adreste bandrolsüz gübre denetimi gerçekleştirdi.

İHA

443 noktada bandrolsüz gübre denetimi Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2022 yılının ilk 6 ayında 443 adreste bandrolsüz gübre denetimi gerçekleştirdi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ‘Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği’ çerçevesinde 2022’nin ilk 6 ayında 443 adreste denetim gerçekleştirdi.
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yıllık program dahilinde lisans belgeli gübre üretim ve gübre dağıtıcı belgeli gübre bayilerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. ‘Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği’ çerçevesinde uygunsuz ve bandrolsüz gübre üreten firmalara idari yaptırımlar uygulandı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Muğla il Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, “Kimyevi ve organik gübre denetimlerinde her ürün için Bakanlığımızdan alınan tescil belgesinin etiket uyumluluğu ve içerik uyumluluğu kontrollerini gerçekleştiriyor ve ayrıca şikâyet üzerine de denetimlerimizi yapıyoruz” dedi.
2022’nin ilk 6 ayında toplam 443 işyerinde 710 adet ürün çeşidini denetlediklerini kaydeden İl Tarım Müdürü Saylak, “Tespit edilen uygunsuz (tescil belgesiz, DNAbarkodsuz/bandrolsüz, içerik uygunsuz, etiket uygunsuzluğu) ürünler için idari yaptırımlar uygulanmıştır. Ayrıca uygunsuzluğu tespit edilen ürünlerin piyasada satışı engellenmiştir” diye konuştu.
Gübre satın alınırken dikkat edilmesi gerekenler konusunda da uyarılarda bulunan Saylak, “Kamyon üzerinde satışı yapılan uygunsuz ve bandrolsüz gübreler kesinlikle alınmamalı. Bu tarz durumlarla karşılaşan üreticilerimizin İl Tarım Müdürlüğümüze şikayette bulunmaları büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.
Saylak, “Üreticilerimizin gübre satın alırken İl Müdürlüğümüzden Gübre Dağıtıcı Belgesi olan işyerlerinden satın almaları, hakedişli ve destek alacakları gübreler için mutlaka ÇKS kaydı yaptırmaları, gübrelerin üzerinde GTSbarkod ve GTSbandrol olmasına dikkat etmeleri, gübreyi satın alırken mutlaka Gübre Takip Sistemi (GTS) üzerinden satışının kendi adlarına çıkış yapıldığına emin olmaları, kesinlikle satın aldıkları ürüne ait faturayı almaları ve faturada aldıkları ürünlerin ayrıntısının yazılmasına dikkat etmeleri gerekmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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