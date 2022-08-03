Ünlü sanatçı Cenk Eren "Evde, arabada, kendi kendime prova yapar hale geldim"

Başarılı sanatçı Cenk Eren Bodrum Günay sahnesinde muhteşem bir sahne performansına imza attı.



Sevilen şarkılarını mekanı dolduran yüzlerce müzik severle birlikte koro halinde seslendiren başarılı sanatçı, ''Beni tıklım tıklım sahnelere o kadar alıştırdınız ki, heyecandan evde arabada sizlere nasıl hitap edeceğimi prova eder hale geldim. Bana her seferinde farklı duygular bambaşka heyecanlar yaşatıyorsunuz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim'' sözleriyle hayranlarının önünde eğildi.



Yaklaşık bir buçuk saat süren performansını alkışlar eşliğinde noktalayan Cenk Eren, yaz boyunca Ege kıyılarında hayranları ile buluşmaya devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.