Kaçak balık ve midye taşıyan şüpheliye 10 bin 811 lira ceza



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA´nın Fethiye ilçesinde yasal olmayan yollarla temin ettiği midye ve balıkları turistik işletmelere satmak için ilçeye getirdiği belirlenen kişi, jandarma tarafından yakalandı. Şüpheliye, 10 bin 811 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla R.T.'nin İzmir'den yasal olmayan yollarla Fethiye'ye midye ve balık getirileceği bilgisine ulaştı. Yanıklar Mahallesi'nde şüphelinin kullandığı kamyonet durduruldu. Kamyonette 3 kasa istavrit, 20 kasa levrek, 5 kasa barbun, 22 kasa çipura, 3 kasa kaya levreği, 12 kasa kalamar, 3 kasa gopez, 2 kasa somon, 3 granyöz, 6 koli ithal karides, 5 kasa tekir, 60 çuval kara karides, 2 çuval kum midyesi ele geçirildi.

Fethiye Tarım Müdürlüğü görevlilerince su ürünlerine el konularak, şüpheliye 7 bin 429 lira, jandarma ekiplerince ise 3 bin 382 TL ceza kesildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2022-08-03 15:45:04



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