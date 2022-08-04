(ÖZEL) Bodrumspor Başkanı Karakaya: Ligde kalıcı olmak istiyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Bodrumspor Başkanı Karakaya: Ligde kalıcı olmak istiyoruz

DHA

(ÖZEL) Bodrumspor Başkanı Karakaya: Ligde kalıcı olmak istiyoruz


Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) - Tarihinde ilk kez Spor Toto 1´inci Lig´de mücadele edecek olan Bodrumspor´da yeni sezon hazırlıkları aralıksız olarak sürüyor. Kadrosunu büyük ölçüde yenileyen yeşil-beyazlılar, 14 Ağustos'ta Yeni Malatyaspor'la evinde oynayacağı maç için geri sayıma geçerken, Başkan Rıza Karakaya ve teknik direktör İsmet Taşdemir, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. İlçe Stadı'nın sezonun ilk maçına yetişeceğini belirterek sözlerine başlayan Başkan Karakaya, "Stadımızla ilgili ufak detaylar kaldı. Ben bu süreçte bize destek olan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a ve Fikret Öztürk başkanıma çok teşekkür ederim. Kısa zamanda eksiklikleri gideriyoruz, ilk maçımızı 14 Ağustos'ta mabedimizde oynayacağız" dedi.
Kulübün 90 yıllık tarihinde ilk kez 1'inci Lig'de mücadele edeceğini hatırlatan Karakaya, "Geçen yıl şampiyon olduğumuz kadromuza çok inanıyoruz, güveniyoruz. Teknik heyetimize aynı şekilde çok inanıyoruz. Kadromuzun üzerine alt liglerden 4, 1'inci Lig'den 3 oyuncu aldık, 3 de yabancı futbolcuyu kadromuza dahil ettik. Hepsine güveniyoruz. Geçen seneki takım ruhunu bozmadan eksiklerimizin üstüne monte yaparak gittik. Mütevazı bir kadromuz var. Bizim amacımız ligde ilk önce kalıcı olmak. Bodrum adının olduğu her yerde başarı hedefi vardır. Biz ligde kalıcı olacağız ondan sonra da çıkabildiğimiz yere kadar çıkacağız" diye konuştu.
TAŞDEMİR: LİGE RENK KATACAĞIZ
Yeni sezon ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir karma bir takım oluşturduklarını söyledi. Geçen sezon gelen Play-Off şampiyonluğunda herkesin çok büyük karakter ortaya koyduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Kurduğumuz takımdan çok mutluyum, çok umutluyum. Futbol anlamında çok doğru işler yapacağımıza inanıyorum. Skorlar nasıl gelir bilemem ama futbol anlamında çok doğru oynayacağız. Öncelikli hedefimiz keyif aldığımız bir sezon geçirmek. Takımımıza çok güveniyoruz. Lige alışalım, çoğu arkadaşımız bu ligde ilk defa oynayacak. Mücadele eden, ne oynaması gerektiğini bilen bir ekibiz, lige renk katacağımızı düşünüyoruz" yorumunu yaptı.
"TRANSFER YAPABİLİRİZ"
Gelen oyuncularla eski oyuncuların uyumunun çok iyi olduğunu ifade eden İsmet Taşdemir sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Yaptığımız iki kampın sonunda istediğimiz çalışma ortamını ve istediğimiz çalışmaları takımımızla yaptık. Son rötuşları yapıyoruz. Bu hafta sonu İzmir´de bir hazırlık maçı yapmayı düşünüyoruz. Ondan sonra da lige ne oynadığını bilen, mücadele ruhu yüksek bir takım olarak girmeyi hedefliyoruz. Şu an da çok fazla transfer düşünmüyoruz. Hiç ummadığımız bir oyuncu denk gelir, maliyeti de uygundur bu şekilde bir oyuncu düşerse belki transfer yapabiliriz. Biz mevcutta kalan oyuncularımız ve aldığımız oyuncalarımıza çok güveniyoruz."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- İdmandan detay görüntü
Rıza Karakaya röp.
İsmet Taşdemir röp. 
Genel ve detay görüntüDHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)
2022-08-04 12:19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde piyanist Türev Berki konser verdi
YEREL HABERLER 19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde ...
Muğla'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Muğla'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli ...
İzmir'den silah zoruyla Bodrum'a kaçırdıkları Suriyeliyi darbedip, gasbettiler; 5 tutuklama
YEREL HABERLER İzmir'den silah zoruyla Bodrum'a kaçırdıkları ...
GÜNCELLEME - Bodrum açıklarındaki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bodrum açıklarındaki uyuşturucu ...
Muğla'da çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen 5 ...
Muğla açıklarında sürüklenen lastik botlardaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Muğla açıklarında sürüklenen lastik botlardaki 38 ...
Muğla'ya gelen Özbek turistler lokum ve çiçeklerle karşılandı
YEREL HABERLER Muğla'ya gelen Özbek turistler lokum ve çiçeklerle ...
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı ...
Muğla'da maden sahasındaki tarihi alanda yöre kadınları kazı yapıyor
YEREL HABERLER Muğla'da maden sahasındaki tarihi alanda yöre ...
Kaçak balık ve midye taşıyan şüpheliye 10 bin 811 lira ceza
YEREL HABERLER Kaçak balık ve midye taşıyan şüpheliye 10 bin 811 ...
Muğla'da engelli öğrencilere spor malzemeleri dağıtıldı
YEREL HABERLER Muğla'da engelli öğrencilere spor malzemeleri ...
Fazıl Say'dan, Şevket Sabancı'nın vefat yıl dönümünde resital
YEREL HABERLER Fazıl Say'dan, Şevket Sabancı'nın vefat yıl dönümünde ...
Muğla'da kaçak midye ve balık taşıyan kişiye 10 bin 711 lira ceza
YEREL HABERLER Muğla'da kaçak midye ve balık taşıyan kişiye 10 bin ...
Bodrumspor’da ve stadyumda hazırlıklar sürüyor Yeşil beyazlılar, ilk maçında Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak
YEREL HABERLER Bodrumspor’da ve stadyumda hazırlıklar sürüyor Yeşil ...
Başkan Aras, Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'i ağırladı Deprem ve tsunamiye hazırlık yapılıyor
YEREL HABERLER Başkan Aras, Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'i ...
Muğla'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
Fethiyespor'a Fenerbahçe'den genç takviye
YEREL HABERLER Fethiyespor'a Fenerbahçe'den genç takviye
Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli ...
Çocukların lösemi tedavisine Bodrum'da tatil desteği
YEREL HABERLER Çocukların lösemi tedavisine Bodrum'da tatil desteği
Bodrumspor'un maçlarını oynayacağı ilçe stadında çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Bodrumspor'un maçlarını oynayacağı ilçe stadında ...
Uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı Şüpheliler adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına ...
Ayta Sözeri yorgunluğunu giderdi
YEREL HABERLER Ayta Sözeri yorgunluğunu giderdi
Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Bodrum'a yanaştırıldı
YEREL HABERLER Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Bodrum'a ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.